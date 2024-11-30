Откровения сильных: мамы особенных детей в Павлодаре запустили серию трогательных подкастов

В Павлодаре второй год подряд продолжает работать проект для информационной поддержки молодых людей с инвалидностью. Реализует его общественный фонд "Алтын Бата" при поддержке регионального управления информации и общественного развития. На этот раз мамы со сложной судьбой объединились и создали YouTube-канал для таких же родителей, а серии подкастов дали говорящее название — "Откровения сильных", передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказала руководитель общественного фонда Евгения Стельвага, идея снять истории жизни об особенном родительстве, родилась давно, но реализовать её удалось только в этом году. Героями подкастов стали мамы, папы, бабушки, воспитывающие детей с особыми потребностями.

"Мамы не понаслышке знают, как тяжело живётся семьям, где кто-то из близки борется с серьёзным диагнозом. Есть мамы детей с аутизмом, синдромом Дауна и другими ментальными нарушениями, которые и сами имеют онкологические заболевания, передвигаются в инвалидном кресле, открывают срочные сборы на операции. Кажется, что все это параллельные миры. Но на самом деле - герои этих видео живут рядом с нами. Некоторые героини, воспитывающие детей с инвалидностью, сами борются с онкологией. Я знаю более 250 семей в Павлодарской области, где есть особые дети, и у каждого из них непростая история. В этой серии мы собрали героев с наиболее сложными судьбами, чтобы показать другим нашим мамам, что они не одни, и если люди, которые несмотря ни на что показывают свою силу духа и борются до конца", — говорит Евгения Стельвага.

По словам собеседницы, к сожалению в нашей стране пока не ведут статистику, сколько мам особенных детей сами испытывают проблемы со здоровьем, сколько из них имеют онкологические диагнозы и в каком возрасте уходят из жизни, доживают ли до пенсии.

"Первая история Мерей - мамы, которая воспитывает не одного, а сразу двух мальчиков с инвалидностью. Она осталась одна, супруг ушёл, скрывается, алименты не платит. Другая история - Чингиза и Юлии. В этой семье мама от переживаний из-за диагноза сына, из-за перенесенной операции перестала ходить и пересела в инвалидную коляску, вторая операция усугубила состояние Юли. Надеемся, что ситуацию рассмотрят врачи из Алматы и найдут решение, как помочь женщине. Третья семья - Каирболата и Гульмиры. В этой истории мама, которая раньше ухаживала за своей особенной дочерью, сама получила инсульт и осталась инвалидом. Папа сейчас вынужден ухаживать и за ребёнком, и за супругой. Четвертые Наши герои это жизнерадостная Светлана и её чудесная солнечная девочка Вика. Светлана - потрясающий позитивный человек, несмотря на кучу диагнозов и жизнь в инвалидном кресле", — рассказала общественница.

Также подкасты затрагивают многие проблемы, связанные с господдержкой таких семей.

По словам Евгении Стельваги, одна из главных мыслей, которую сообщество мам особенных детей, пытается донести до госорганов и мажилисменов - это вопрос о снижении пенсионного возраста для родителей детей с инвалидностью. Напомним, она предлагает взять пример с ближайшего соседа – России, где в похожей ситуации с 2015 года мамы, воспитавшие инвалида детства хотя бы до 8 лет, выходят на пенсию в 50 лет.

Ранее BaigeNews.kz рассказывал о проекте для таких мам, а также о том, как Экибастузская глина и уникальные занятия арт-терапией помогают молодым людям с особенностями адаптироваться во взрослой жизни и находить друзей.