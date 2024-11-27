"Откроет новые горизонты для укрепления партнерства" - политолог о визите Путина в Казахстан

Государственный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан станет значимым событием в истории двусторонних отношений. Такое мнение в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz высказали казахстанские эксперты.

Политолог Юрий Булуктаев подчеркивает, что статус данного визита выделяет его как особое событие, имеющее высшее значение для стратегического партнерства. Он уверен, что в ходе встречи Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным будут обсуждены важные вопросы, касающиеся не только торговли и экономики, но и глобальной геополитической ситуации.

"Ожидается, что главные темы переговоров будут связаны с дальнейшим сотрудничеством в интеграционных структурах, таких как Шанхайская организация сотрудничества и Организация договора о коллективной безопасности. Страны, обладая самой протяженной сухопутной границей в мире — 7500 километров, должны стремиться к углублению добрососедства и укреплению связей", - отметил Булуктаев.

Во время визита президенты в режиме видеоконференции примут участие в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Уфе. Политолог подчеркнул, что этот форум представляет собой важную платформу для обсуждения актуальных вопросов в сферах экономики, инвестиций, торговли, а также для формирования нового этапа сотрудничества на региональном уровне.

"В рамках форума запланировано множество мероприятий, включая заседания Российско-Казахстанского делового совета и форум молодежных лидеров. Данные мероприятия направлены на укрепление уже существующих отношений и на планы по реализации около 140 мероприятий в рамках программы приграничного сотрудничества на 2024-2026 годы", - заметил эксперт.

На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ будут подниматься важные вопросы, касающиеся национальной, коллективной и региональной безопасности. Президенты обсудят способы углубления военно-политического взаимодействия и особенности координации внешнеполитических усилий на международной арене, особенно в свете существующих вызовов и угроз.

"Все вопросы, которые будут обсуждены и во время визита, и по итогам форума приграничного сотрудничества, и завтрашнего Совета ОДКБ будут способствовать укреплению дружбы, сотрудничества, доверия не только между народами двух стран, но и будут способствовать укреплению региональной безопасности", - отметил эксперт.

Руководитель Отдела анализа экономической политики КИСИ при Президенте РК Анна Альшанская в свою очередь отметила, что казахстанско-российские отношения являются ярким примером многогранного сотрудничества, охватывающего как двусторонние, так и многосторонние форматы взаимодействия.

"Думаю, что визит Президента России в Казахстан откроет новые горизонты для укрепления партнерства между двумя странами, учитывая их историческую и экономическую взаимосвязанность", - подчеркнула она.

По мнению Альшанской, взаимоотношения между Казахстаном и Россией сохраняют высокую динамику взаимодействия в ключевых сферах, которые постоянно находятся в фокусе внимания стран.

"Во-первых, Казахстан и Россия активно развивают торгово-экономическое сотрудничество. За 2021-2023 годы товарооборот увеличился на более чем 5% и достиг порядка 26 миллиардов долларов. Это увеличение было обеспечено интенсивным ростом казахстанского экспорта в Россию. За январь-сентябрь 2024 года внешнеторговый оборот между нашими странами составил 19,5 миллиардов долларов", - сообщила эксперт.

Во-вторых, важнейшее для Казахстана направление – привлечение инвестиций. В 2023 году российские компании инвестировали в Казахстан более 3 миллиардов долларов, а Казахстан вложил в экономику России такую же сумму. Страны совместно реализуют крупные инвестиционные проекты в таких ключевых отраслях, как энергетика, промышленность, транспортно-логистическая сфера, сельское хозяйство.

"Кроме того, важным направлением для обсуждения в ходе переговоров станет вопрос развития транспортных коридоров. Казахстан и Россия уделяют большое внимание укреплению транспортной взаимосвязанности с точки зрения роста взаимной торговли и привлечения инвестиций. К примеру, согласно договоренностям между Казахстаном, Россией, Туркменистаном и Ираном, пропускная способность коридора "Север – Юг" к 2027 году может увеличиться до 10 миллионов тонн в год", - сказала Анна Альшанская.

Она добавила, что совместные усилия в развитии этих ключевых направлений будут создавать дополнительные возможности для углубления сотрудничества и реализации стратегически важных проектов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин посетит Казахстан 27 ноября по приглашению Касым-Жомарта Токаева.