"Откосить от армии". В КазИТУ прокомментировали нашумевшую рекламу университета

В Казахстанском инженерно-технологическом университете прокомментировали нашумевшую рекламу в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

Тиражируемый в мессенджерах рекламный баннер прямо перед осенней призывной кампанией гласил "Призывают в армию? Поступай в КазИТУ и получи скидку на обучение". Как сообщили в университете в ответе на запрос редакции, лозунг придумала группа маркетологов, она же запустила моментально ставшую вирусной рекламу. Сколько студентов после такого обращения принесли документы в приёмную комиссию, в университете не уточнили, впрочем, не сказали прибавилось ли абитуриентов в целом.

"Под данным призывом подразумевается, что студент вуза может получить воинское звание на военной кафедре университета. Также в одном из рекламных роликов TikTok маркетологи использовали приём "искусственный якорь" в целях увеличения числа заинтересованных в поступлении в КазИТУ, где прозвучало шуточное сленговое выражение — "откосить от армии". Таким образом рекламировалась военная кафедра вуза, благодаря которой учащиеся могут получить и воинское звание, и высшее образование", — сообщили в университете.

В университете отметили, что баннер не призывает уклоняться молодых людей от воинской обязанности и службы в армии. Наоборот, одной из главных задач в академической и социально-воспитательной деятельности учебного заведения, подчеркнули в вузе, является патриотическое воспитание.