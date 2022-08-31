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"Откосить от армии". В КазИТУ прокомментировали нашумевшую рекламу университета
В Казахстанском инженерно-технологическом университете прокомментировали нашумевшую рекламу в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.
Тиражируемый в мессенджерах рекламный баннер прямо перед осенней призывной кампанией гласил "Призывают в армию? Поступай в КазИТУ и получи скидку на обучение". Как сообщили в университете в ответе на запрос редакции, лозунг придумала группа маркетологов, она же запустила моментально ставшую вирусной рекламу. Сколько студентов после такого обращения принесли документы в приёмную комиссию, в университете не уточнили, впрочем, не сказали прибавилось ли абитуриентов в целом.
"Под данным призывом подразумевается, что студент вуза может получить воинское звание на военной кафедре университета. Также в одном из рекламных роликов TikTok маркетологи использовали приём "искусственный якорь" в целях увеличения числа заинтересованных в поступлении в КазИТУ, где прозвучало шуточное сленговое выражение — "откосить от армии". Таким образом рекламировалась военная кафедра вуза, благодаря которой учащиеся могут получить и воинское звание, и высшее образование", — сообщили в университете.
В университете отметили, что баннер не призывает уклоняться молодых людей от воинской обязанности и службы в армии. Наоборот, одной из главных задач в академической и социально-воспитательной деятельности учебного заведения, подчеркнули в вузе, является патриотическое воспитание.
"К числу определяющих принципов патриотического воспитания относится признание высокого социального значения патриотизма, необходимости создания реальных возможностей, целенаправленные усилия для его развития у молодежи Казахстана. Становится очевидным, что в условиях духовно-нравственного возрождения казахстанской молодёжи, развития и утверждения национального самосознания, патриотическое воспитание: его цели, содержание, методы и формы организации претерпевают определенные изменения согласно задачам современного общества. Патриотическое воспитание нашего университета рассматривается в контексте этнических ценностей, традиций, менталитета субъектов воспитательного пространства казахстанцев. Также работа профессорско-преподавательского состава нашего университета направлена на привитие позитивных жизненных ориентиров, чувства гордости за Республику Казахстан, почтения к истории, традициям, культуре, языку", — добавили в КазИТУ.
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