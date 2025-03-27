В социальных сетях появилось видео, на котором жительница Астаны требует наказать сотрудников АО "АРЭК", обвинив их в бездействии, пока ее семилетний ребенок находился в застрявшем лифте, передаёт BaigeNews.kz.

По словам женщины, в жилом комплексе на улице Сыганак с 04:00 утра отключили электричество, и весь день на месте работала аварийная бригада. В какой-то момент ее сын зашел в лифт, после чего отключился свет, и он оказался заблокирован внутри. Ребенок испугался и начал паниковать.

Женщина пошла к коммунальщикам, чтобы попросить включить свет, однако, по ее словам, услышала в ответ, что электричество появится только через 30 минут. Она возмутилась, заявив, что в лифте темно, душно, а ребенок напуган. После ее слов сотрудники не предприняли никаких действий, из-за чего между ними завязалась перепалка.

"Пусть сидит и ждет. Ребенок в темноте, ему страшно. А они спокойно стоят. Начались оскорбления и маты со стороны сотрудников. Только после того, как я начала снимать видео, они начали шевелиться и подключили электричество", — рассказала мать.

В пресс-службе АО "АРЭК" объяснили ситуацию. По данным компании, 26 марта в 01:38 произошло аварийное отключение кабельной линии 10 кВ. В 04:18 для обеспечения жилых комплексов были подключены дизель-генераторы. В 16:41 после устранения повреждений электроснабжение восстановили в полном объеме.

"Инцидент с ребенком в лифте произошел в момент переключения электроснабжения с генераторов на основную линию. В настоящее время энергоснабжение полностью восстановлено", — сообщили в компании, извинившись за неудобства.

Тем временем в комментариях под постом мнения людей разделились. Некоторые поддержали женщину, сочувствуя ребенку, оказавшемуся в темноте.

"Даже взрослый испугался бы в такой ситуации, что уж говорить о ребенке";

"Любая мать на ее месте поступила бы так же!";

"Как можно было оставить ребенка в лифте? Надо было немедленно что-то делать".

Другие, напротив, встали на сторону рабочих и раскритиковали мать за то, что она отпустила ребенка в лифт, зная о проблемах с электричеством.

"Если с 04:00 утра нет света, зачем ребенок вообще поехал на лифте?";

"Лифтеры есть, они могут открыть двери без света, зачем устраивать скандал?";

"Не вижу, чтобы рабочие грубили, а вот от нее агрессии больше".

Инцидент вызвал бурное обсуждение в соцсетях, и вопрос о том, кто виноват в случившемся, остается открытым.