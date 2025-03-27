  • 27 Марта, 12:15
  • BAIGENEWS

Отключение света и застрявший ребенок: в Астане обсуждают ЧП в лифте

В Астане ребенок застрял в лифте из-за отключения света: мать обвинила коммунальщиков.

Сегодня, 10:23
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Unsplash Сегодня, 10:23
Сегодня, 10:23
269
Фото: Unsplash

В социальных сетях появилось видео, на котором жительница Астаны требует наказать сотрудников АО "АРЭК", обвинив их в бездействии, пока ее семилетний ребенок находился в застрявшем лифте, передаёт BaigeNews.kz.

По словам женщины, в жилом комплексе на улице Сыганак с 04:00 утра отключили электричество, и весь день на месте работала аварийная бригада. В какой-то момент ее сын зашел в лифт, после чего отключился свет, и он оказался заблокирован внутри. Ребенок испугался и начал паниковать.

Женщина пошла к коммунальщикам, чтобы попросить включить свет, однако, по ее словам, услышала в ответ, что электричество появится только через 30 минут. Она возмутилась, заявив, что в лифте темно, душно, а ребенок напуган. После ее слов сотрудники не предприняли никаких действий, из-за чего между ними завязалась перепалка.

"Пусть сидит и ждет. Ребенок в темноте, ему страшно. А они спокойно стоят. Начались оскорбления и маты со стороны сотрудников. Только после того, как я начала снимать видео, они начали шевелиться и подключили электричество", — рассказала мать.

В пресс-службе АО "АРЭК" объяснили ситуацию. По данным компании, 26 марта в 01:38 произошло аварийное отключение кабельной линии 10 кВ. В 04:18 для обеспечения жилых комплексов были подключены дизель-генераторы. В 16:41 после устранения повреждений электроснабжение восстановили в полном объеме.

"Инцидент с ребенком в лифте произошел в момент переключения электроснабжения с генераторов на основную линию. В настоящее время энергоснабжение полностью восстановлено", — сообщили в компании, извинившись за неудобства.

Тем временем в комментариях под постом мнения людей разделились. Некоторые поддержали женщину, сочувствуя ребенку, оказавшемуся в темноте.

  • "Даже взрослый испугался бы в такой ситуации, что уж говорить о ребенке";
  • "Любая мать на ее месте поступила бы так же!";
  • "Как можно было оставить ребенка в лифте? Надо было немедленно что-то делать".

Другие, напротив, встали на сторону рабочих и раскритиковали мать за то, что она отпустила ребенка в лифт, зная о проблемах с электричеством.

  • "Если с 04:00 утра нет света, зачем ребенок вообще поехал на лифте?";
  • "Лифтеры есть, они могут открыть двери без света, зачем устраивать скандал?";
  • "Не вижу, чтобы рабочие грубили, а вот от нее агрессии больше".

Инцидент вызвал бурное обсуждение в соцсетях, и вопрос о том, кто виноват в случившемся, остается открытым.

Самое читаемое

Наверх