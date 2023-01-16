Отключать электричество будут в Костанае

Фото: alau.kz

В Костанае с 16 по 20 января будут отключать электроэнергию в частном секторе и спальных районах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alau.kz.

План работ Костанайской горэлектросети ТОО "ЭПК-forfait" в Костанае с 16 по 20 января с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

16 января с 10:00 до 18:00 — колония поселения № 40, ИП Стецюк, ТОО "Агропромтрейд", ТПК "МонолитСтрой".

16 января с 10:00 до 17:00 — магазин "Каприз", "На Здоровье", "Престиж".

Спальный сектор: пр. Абая 155

17 января с 10:00 до 17:00 — ТОО "Тазалык" (ул. Плеханова 79), "Кузет" (ул. Карбышева 6), СТО "Лада Спорт" (ул. Плеханова 79а), ТОО "Вианор", ТОО "Радио-Калкан", ТОО "РВД-Опт", ТОО "Отан" (ул. Чернышевского 111а). Спальный сектор: ул. Карбышева 25.

18 января с 10:00 до 18:00 — магазин "Инструмент" по ул. Карбышева 4.

19 января с 10:00 до 18:00 — ТОО "Евразия" по ул. Уральская 42/1.

19 января с 10:00 до 18:00 — производственная база по ул. Лермонтова 28/2.

20 января с 10:00 до 18:00 — магазин "Инструмент" по пр. Абая 1с, п. Киевский

19 января с 09:00 до 18:00 — магазин "Хороший", "У Веры", "Беркат", ИП Ким, ИП Моисеева, ИП Вельчинский, ИП Цуроева, ИП Муслимова, ИП Ремизов, ГЭК –Электрон, ТОО "Автостиль", ТОО "Лидер 2010", ТОО "СВ", Форум, Автомиг, ТОО "Транс-Сервис". Весь частный сектор п. Киевский.

ТОО "Аспирин-Фарм", ТОО "Алта 21 век", Пожарное Депо.