Отклонить ходатайства защиты Бишимбаева просят адвокаты Нукеновых

Предварительное слушание по делу Бишимбаева началось 11 марта в Астане.

Бишимбаева обвиняют пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).



Бишимбаев заявил, что не признает вину.

Зачитывая обвинительный акт прокурор сообщила, что Бишимбаев заставил жену сняться в интимном видео.

Руководитель департамента судебной администрации Астаны Елдос Жумаксанов опроверг появившуюся в Сети информацию о том, что журналистов ограничивают в правах, не пуская в зал заседания, где рассматривают дело экс-министра Куандыка Бишимбаева.

Адвокаты Куандыка Бишимбаева настаивают на следственном эксперименте.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. Родные убитой опасались, что дело могут "замять".