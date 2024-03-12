Отклонить ходатайства защиты Бишимбаева просят адвокаты Нукеновых
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Сторона обвинения просит отклонить ходатайства Куандыка Бишимбаева, передаёт BaigeNews.kz.
"Мы просим в полном объёме отклонить ходатайства защиты подсудимого Бишимбаева по следующим основаниям. Стадия предварительного слушания является стадией подготовки к судебному заседанию, в ходе которой не рассматривается дело по существу. Основной определяющий стадией уголовного судопроизводства является главное судебное разбирательство, в ходе которого устанавливается истина по делу. Наличие или отсутствие вины за совершение определённого уголовного правонарушения можно определить только в ходе исследования всех доказательств по делу. Таким образом решить вопрос о переквалификации деяния либо признать допустимыми или недопустимыми определённые доказательства на стадии предварительного судебного разбирательства не является возможным. Основания для возврата дела прокурору нет. Также нет никаких оснований для признания доказательств по делу недопустимы", - сказала адвокат Нукеновых Жанна Уразбахова.
Касательно ходатайств о допросе судебных экспертов, исключении дополнительного заключения судебно-медицинской экспертизы адвокат добавила, что считают в настоящий момент несущественными, так как привлечение независимого эксперта, имеющего лицензию министерства юстиции, не является нарушением действующего законодательства.
Предварительное слушание по делу Бишимбаева началось 11 марта в Астане.
Бишимбаева обвиняют пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).
Бишимбаев заявил, что не признает вину.
Зачитывая обвинительный акт прокурор сообщила, что Бишимбаев заставил жену сняться в интимном видео.
Руководитель департамента судебной администрации Астаны Елдос Жумаксанов опроверг появившуюся в Сети информацию о том, что журналистов ограничивают в правах, не пуская в зал заседания, где рассматривают дело экс-министра Куандыка Бишимбаева.
Адвокаты Куандыка Бишимбаева настаивают на следственном эксперименте.
Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. Родные убитой опасались, что дело могут "замять".
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