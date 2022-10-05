Отказываться от использования угля Казахстану пока не следует - Токаев

Президент Казахстана в рамках рабочей поездки в Павлодарскую область рассказал общественности о планах на добычу угля и совершенствовании технологий его использования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

"В энергобалансе нашей страны важное место занимает уголь. Это более 70 процентов. Отказываться от использования угля, тем более сейчас, когда Европейский Союз в силу геополитических изменений на международной арене возвращается к концепции использования угля.

Так вот отказываться от использования угля нам, я думаю, пока не следует. Но имеются очень хорошие технологии, которые позволяют до минимума снизить выбросы угольной массы в атмосферу в результате действия электростанций. Вот эти совершенные технологии нам надо обязательно использовать в нашем производстве.

В целом, я хочу сказать, что Казахстан нуждается в дополнительных объемах электроэнергии. Это факт. Более того в пиковый период времени мы испытываем дефицит электроэнергии, что недопустимо для нашего государства", - считает президент.