open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Отказываться от использования угля Казахстану пока не следует - Токаев
Хабар 24 Сегодня, 17:38
145
Фото: Хабар 24

Отказываться от использования угля Казахстану пока не следует - Токаев

Президент Казахстана в рамках рабочей поездки в Павлодарскую область рассказал общественности о планах на добычу угля и  совершенствовании технологий его использования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

 "В энергобалансе нашей страны важное место занимает уголь. Это более 70 процентов. Отказываться от использования угля, тем более сейчас, когда Европейский Союз в силу геополитических изменений на международной арене возвращается к концепции использования угля.

Так вот отказываться от использования угля нам, я думаю, пока не следует. Но имеются очень хорошие технологии, которые позволяют до минимума снизить выбросы угольной массы в атмосферу в результате действия электростанций. Вот эти совершенные технологии нам надо обязательно использовать в нашем производстве.

В целом, я хочу сказать, что Казахстан нуждается в дополнительных объемах электроэнергии. Это факт. Более того в пиковый период времени мы испытываем дефицит электроэнергии, что недопустимо для нашего государства", - считает президент.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Токаев #уголь #экология #Павлодарская область
Журналист
Сегодня, 17:38
145
Поделитесь:
Наверх