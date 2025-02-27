В Казахстане хотят отказаться от обязательного вскрытия трупов. Вместо этого будут применять "Виртуальную аутопсию". Об этом на заседании правительства рассказал министр юстиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

По словам Ерлана Сарсембаева, её суть состоит в применении компьютерной томографии. Если она не выявит признаков насильственной смерти, то вскрывать тело не будут. Это поможет "избежать противоречий с национальными и религиозными традициями", отметил глава ведомства.

Министр также сообщил, что в ближайшее время в стране автоматизируют несколько видов экспертиз, чтобы исключить ошибки, связанные с человеческим фактором.

"Это позволит отслеживать действия эксперта при производстве исследования, а также предупреждать о возможных отклонениях при исследованиях, действиях и бездействиях эксперта. Будет предусмотрена функция, которая позволит проводить исследования в самой системе и исключить человеческий фактор "ошибок", - заявил Сарсембаев.