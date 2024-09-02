Отказаться от карательного подхода при налоговом администрировании поручил Президент

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, поручил отказаться от карательного подхода при налоговом администрировании, передаёт BaigeNews.kz.

Глава государства отметил, что считает возможным увеличить порог налоговой задолжности.

"Следует отказаться и от карательного подхода при налоговом администрировании. Считаю возможным увеличить порог налоговой задолженности, при котором будут направляться извещения без применения принудительного взыскания. В случае превышения порога налоговой задолженности ограничения должны налагаться только в пределах задолженности, то есть весь банковский счет блокироваться не будет. При крупной налоговой задолженности следует предоставлять рассрочку по уплате без залогового обеспечения. Надо стремиться к полному отказу от налоговых проверок по плану. Для этого предстоит усовершенствовать систему управления рисками", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что назрела необходимость установления дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога. Актуальной задачей стало повышение эффективности налоговых льгот.

Президент считает, что по всем льготам должна предоставляться налоговая отчетность. Сохранить надо те из них, которые реально стимулируют бизнес.

"Например, можно предусмотреть преференции инвесторам, нацеленным на развитие производства. Речь идет об единовременном вычете на строительство, приобретение, модернизацию, реконструкцию активов. Важно предусмотреть льготы для экспортеров продукции высокого передела, они должны получать больше поддержки, чем любой другой бизнес", - сказал Президент.

В рамках рассмотрения проекта нового Налогового кодекса он также поручил провести в Правительстве и Парламенте обстоятельную дискуссию. Сложные, но нужные решения должны быть найдены, считает Президент. При этом спешка в этом вопросе недопустима, подчеркнул Токаев.