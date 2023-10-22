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Отказались от вакцинации: заболеваемость корью растёт в ЗКО

Сегодня, 20:17
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zdorovieinform.ru Сегодня, 20:17
Сегодня, 20:17
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Фото: zdorovieinform.ru

Эпидемиологическая ситуация по кори в ЗКО характеризуется, как неблагополучная, сообщил главный санврач региона Мухамгали Арыспаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

По состоянию на 17 октября, корь подтвердилась у 72 пациентов. В 17% случаев заболевшими являются младенцы до года. 49,2% — дети от года до 14 лет.

"Среди заболевших 63,3% не привиты против кори по причине отказов от вакцинации, медицинских отводов, недостижения возраста для плановой вакцинации. 43,6% заражённых — неорганизованные дети, в 4,2% — дети дошкольных учреждений, в 16,9%  — школьники, в 1,4% — студенты", — отметил Арыспаев.

Чаще всего корь регистрируют в Уральске. В 43% случаев заболевшие заразились от членов семей.

Ранее о вспышке кори заявляли в Карагандинской области и в Шымкенте. А руководство детсадов Астаны наказали за принятие детей без прививок от кори. Также сообщалось, что коек для больных корью не хватает в инфекционной больнице в Актобе, куда болезнь завезли из Турции. В Атырауской области из-за вспышки кори девять детей попали в реанимацию. Завозные из Египта и России случаи заражения корью регистрируют в Акмолинской области.

 

 

 

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