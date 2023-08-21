"Отказали тормоза": названа возможная причина крупного ДТП в Алматы

Названа предварительная причина ДТП в Алматы с участием грузовика и четырёх легковых автомашин, передаёт BaigeNews.kz.

"По предварительной версии, ДТП имело место по причине технической неполадки авто. По словам водителя грузовика - гражданина К., оказывающего частные услуги транспортировки, у машины отказали тормоза. Объективные обстоятельства устанавливаются", — сообщает МВД РК в своём Telegram-канале.

Сообщалось, что ДТП произошло 21 августа в 15:05. Водитель автомашины Mercedes, двигаясь по улице Жамакаева в северном направлении, на пересечении с проспектом Аль-Фараби наехал на разделительное ограждение, проехал прямо и допустил столкновение с тремя транспортными средствами, что ехали по проспекту на запад.

По новым данным МВД, грузовик столкнулся с четырьмя автомашинами, а не тремя, как сообщалось ранее. За медицинской помощью обратились шесть человек, в том числе водитель большегруза.

Факт ДТП зарегистрирован и принят в производство сотрудниками УП Бостандыкского района. Ведётся расследование, назначены соответствующие экспертизы.