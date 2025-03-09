Отказал двигатель: казахстанцы поблагодарили пилотов за профессиональное приземление
Кто-то молился, кто-то просто сидел, пытаясь не думать о худшем, поделились эмоциями пассажиры.
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Пассажиры самлёта Актау - Алматы в социальных сетях поблагодарили пилотов за профессионализм, передаёт BaigeNews.kz.
Как выяснилось, в полёте у воздушного судна возникла техническая неисправность. Пассажиры сильно испугались, но самолёт удалось безопасно посадить без последствий.
"Летели в Алматы. Обычный рейс, обычный день… Пока через 20 минут после вылета не отказал один двигатель. В салоне начало отключаться электричество, раздался страшный гул и появился запах гари. Стюардессы заметно нервничали, бегали туда-сюда, но люди сидели тихо, просто смотрели друг на друга и не понимали, что происходит. И вот голос командира: "У нас отказал двигатель, возвращаемся в Актау". Самолёт резко пошёл вниз, начало потряхивать. 700 метров… Скорость и высота падали, а аэропорт всё ещё не был виден. И вдруг хруст… Кто-то молился, кто-то просто сидел, пытаясь не думать о худшем. Когда мы наконец коснулись земли, в салоне были слёзы и облегчение", — говорится в публикации паблика.
Пассажиры также трогательно благодарят экипаж самолёта.
"Спасибо пилотам за профессионализм, а судьбе — за ещё один шанс жить жизнь. Берегите себя и цените кажлый миг!
Сегодня эти люди спасли нам жизнь, и мы всегда будем вам благодарны. Пусть каждый ваш полет будет безопасным, а удача сопровождает вас всегда", — написали очевидцы.
Инцидент прокомментировали авиакомпании Аir Аstana.
"8 марта 2025 года рейс KC 868, выполнявший перелет из Актау в Алматы, вернулся в аэропорт вылета. Экипаж отреагировал на техническое предупреждение о низком уровне масла в двигателе №1, отключив двигатель в соответствии со стандартными процедурами. Самолет благополучно приземлился в Актау. Пассажиры были вывезены на резервном самолете группы компаний", — уточнили в авиакомпании.
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