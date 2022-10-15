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Отказ ЦИКа регистрировать троих кандидатов прокомментировали в штабе "За честные выборы"
Ранее Центризбирком отказал Хайрулле Габжалилову, Талгату Ергалиеву и Фатиме Бизаковой.
Известные казахстанские юристы на брифинге членов штаба "За честные выборы" объяснили отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации трём кандидатам, посчитав решение ЦИКа обоснованным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу объединения.
Эксперты напомнили, что решение было принято на состоявшемся 13 октября заседании ЦИК, которая установила, что Хайрулла Габжалилов, выдвинутый общественным объединением оралманов "Асар", Талгат Ергалиев — от Союза строителей Казахстана и Фатима Бизакова — от республиканского общественного объединения "Практическая Психология" не соответствуют требованиям, предъявляемым Конституцией РК и Конституционным законом "О выборах в РК".
"По сведениям Министерства внутренних дел, Хайрулла Габжалилов не является гражданином Республики Казахстан по рождению. По данным Агентства по делам государственной службы, Хайрулла Габжалилов не имеет стажа на государственной службе или на выборных государственных должностях, что и стало причиной несоответствия. За отказ в его регистрации кандидатом в Президенты, члены ЦИК проголосовали единогласно, — пояснили эксперты.
По той же причине отказано и Талгату Ергалиеву: его опыт работы на государственной службе составляет только три года и четыре месяца, что является основанием для отказа в регистрации, так как кандидат согласно требованиям, предъявляемым к кандидатам в президенты, должен проработать на госслужбе не меньше пяти лет.
Кроме того, по сведениям Министерства юстиции, выдвинувшее кандидата в президенты Республиканское объединение юридических лиц "Союз строителей Казахстана" не отвечает требованиям пункта 1 статьи 55 Конституционного закона "О выборах", согласно которой право выдвижения кандидата в Президенты принадлежит республиканским общественным объединениям.
"Фатима Бизакова тоже не имеет требуемого стажа на государственной службе или на выборных государственных должностях, в связи с чем, ей также отказано в регистрации кандидатом в Президенты", — отметили юристы.
Напомним, этап выдвижения кандидатов завершился 11 октября в 18:00. Позже был опубликован полный список кандидатов в президенты, зарегистрированных в ЦИК. Выборы пройдут 20 ноября.
Ранее эксперты штаба "За честные выборы" на брифинге в офисе республиканского общественного объединения "Казахстанский союз юристов" попытались ответить на вопрос, почему ЦИК РК приостановил регистрацию в качестве кандидата в президенты страны экс-мажилисмена Нуржана Альтаева.
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