Отвечая на вопрос о судебных предписаниях в отношении агрессоров, вице-министр внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха отметил, что механизм ограничений работает, но многое зависит от самих потерпевших, передаёт BaigeNews.kz.

"Если суд вынес особые требования, а человек их нарушает — предусмотрена административная ответственность, вплоть до ареста. Но мы не всегда узнаём о фактах нарушения. Всё зависит от того, сообщит ли об этом сама жертва или свидетели", — сказал он.

Вице-министр обратил внимание, что участковый ведёт контроль за такими лицами, общается с соседями и членами семьи, однако зачастую сталкивается с ситуацией, когда потерпевшая сторона отказывается от претензий.

"Бывает, вызывают полицию, а к приезду говорят: “Я его простила, не привлекайте”. Поэтому меры есть, но важно, чтобы граждане активно ими пользовались", — подчеркнул Лепеха.

Он также напомнил, что с прошлого года в законодательство внесены изменения: теперь дела о домашнем насилии рассматриваются не как административные, а в рамках уголовно-процессуального кодекса.