Отход от суперпрезидентской модели: Какие главные поправки были внесены в Конституцию
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В июне 2022 года в Казахстане был проведен референдум о внесении изменений в Конституцию. Они стали частью стратегии президента по реформированию политической системы страны и были направлены на демонополизацию власти, передаёт BaigeNews.kz.
Выборы Президента и депутатов Мажилиса после референдума
Изменения, внесенные на референдум, охватили значительное количество статей Конституции и были направлены на создание более демократической системы. Реформа привела к переходу от суперпрезидентской модели к президентской республике с сильным парламентом.
Основные концепции конституционных реформ включили окончательный переход к президентской республике с акцентом на укрепление парламента и подотчетность правительства. Реформа охватила 33 статьи Конституции, семь конституционных законов и более 15 законов.
Президентские выборы, проведенные после изменений в ноябре 2022 года, впервые прошли с учетом новой схемы, предполагающей однократный семилетний срок.
Изменения также коснулись перераспределения президентских полномочий между различными государственными институтами, улучшение избирательной системы, переформатирование представительных органов и усиление правозащитных институтов.
Завершением реформ стали выборы депутатов Мажилиса и маслихатов в 2023 году.
Ограничение полномочий Президента
Глава государства предложил изменения для создания справедливой системы управления, которые ограничивают полномочия Президент. Например, близким родственникам Президента теперь нельзя занимать политические должности и управлять государственными предприятиями. Также Президент должен выйти из партий на время своей работы.
Президент теперь не может отменять решения акимов областей и крупных городов. Также он не может снимать акимов районов и сельских округов. Акимы областей и больших городов теперь избираются с согласия маслихата. Эти изменения были введены с целью сделать регионы более самостоятельными, что важно для децентрализации.
Усиление Парламента
Конституционные реформы также были направлены на то, чтобы усилить Парламент. В частности, была введена смешанная система выборов для Мажилиса: 70 процентов депутатов избираются по партийным спискам, а 30 процентов - по одномандатным округам.
Согласно реформам, квота Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе была отменена и включена в президентскую квоту в Сенате. Теперь все депутаты могут быть выдвинуты как самостоятельно, так и от партий.
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