Отход от суперпрезидентской модели: Какие главные поправки были внесены в Конституцию

В июне 2022 года в Казахстане был проведен референдум о внесении изменений в Конституцию. Они стали частью стратегии президента по реформированию политической системы страны и были направлены на демонополизацию власти, передаёт BaigeNews.kz.

Выборы Президента и депутатов Мажилиса после референдума

Изменения, внесенные на референдум, охватили значительное количество статей Конституции и были направлены на создание более демократической системы. Реформа привела к переходу от суперпрезидентской модели к президентской республике с сильным парламентом.

Основные концепции конституционных реформ включили окончательный переход к президентской республике с акцентом на укрепление парламента и подотчетность правительства. Реформа охватила 33 статьи Конституции, семь конституционных законов и более 15 законов.

Президентские выборы, проведенные после изменений в ноябре 2022 года, впервые прошли с учетом новой схемы, предполагающей однократный семилетний срок.

Изменения также коснулись перераспределения президентских полномочий между различными государственными институтами, улучшение избирательной системы, переформатирование представительных органов и усиление правозащитных институтов.

Завершением реформ стали выборы депутатов Мажилиса и маслихатов в 2023 году.

Ограничение полномочий Президента

Глава государства предложил изменения для создания справедливой системы управления, которые ограничивают полномочия Президент. Например, близким родственникам Президента теперь нельзя занимать политические должности и управлять государственными предприятиями. Также Президент должен выйти из партий на время своей работы.

Президент теперь не может отменять решения акимов областей и крупных городов. Также он не может снимать акимов районов и сельских округов. Акимы областей и больших городов теперь избираются с согласия маслихата. Эти изменения были введены с целью сделать регионы более самостоятельными, что важно для децентрализации.

Усиление Парламента

Конституционные реформы также были направлены на то, чтобы усилить Парламент. В частности, была введена смешанная система выборов для Мажилиса: 70 процентов депутатов избираются по партийным спискам, а 30 процентов - по одномандатным округам.

Согласно реформам, квота Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе была отменена и включена в президентскую квоту в Сенате. Теперь все депутаты могут быть выдвинуты как самостоятельно, так и от партий.