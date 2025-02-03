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Эхо январских событий: украденное оружие изъяли силовики

Сегодня, 09:32
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Эхо январских событий: украденное оружие изъяли силовики Сегодня, 09:32
Сегодня, 09:32
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С начала 2025 года Комитетом национальной безопасности совместно с органами полиции и прокуратуры проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия.

В результате обнаружены и изъяты 8 автоматов "Калашникова", 25 пистолетов, 23 ружья, 17 гранат, 1 521 боеприпас различного калибра.

Установлено, что из указанного количества вооружения 4 единицы были похищены в период "январских событий".

По данным фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия.

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