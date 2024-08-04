Отголоски убийства детей: массовые протесты прошли сразу в нескольких городах Англии
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В субботу сразу в нескольких городах центра и севера Англии продолжились демонстрации протеста против иммигрантов, начавшиеся после убийства детей 29 июля в городе Саутпорт. В некоторых из этих городов начались стычки демонстрантов с полицией, есть раненые среди полицейских, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".
Протесты и столкновения английских националистов с полицией начались из-за того, что они решили, будто 17-летний юноша, зарезавший в понедельник в Саутпорте, в детском танцевальном клубе, трех девочек и ранивший ещё весемь детей и двух взрослых, является иммигрантом и приверженцем радикального ислама.
Полиция объясняла, что он родился в столице Уэльса, Кардиффе, а жил в деревне Бэнкс рядом с Саутпортом.
Имя подростка поначалу не раскрывалось, поскольку он — несовершеннолетний, но в конце недели, на первом заседании предварительного суда судья из-за вспыхнувших беспорядков все-таки решил опубликовать его имя. Обвиняемого зовут Аксель Муганва Рудакубана. Его родители родом из Руанды.
Полиция пользуется "полной поддержкой" правительства в принятии мер против "экстремистов", пытающихся "сеять ненависть", заявил премьер-министр Кир Стармер после того, как в нескольких городах Великобритании прошли демонстрации, некоторые из которых сопровождались беспорядками.
Демонстрации идут в соседнем с Саутпортом Ливерпуле, в Манчестере, Стоук-он-Тренте, Гулле, Лидсе, Блэкпуле, Ноттингеме, а также в столице Северной Ирландии, Белфасте.
Демонстрации праворадикалов и противников иммиграции начались во вторник с самого Саутпорта. Там были ранены три десятка полицейских.
Затем локальные беспорядки вспыхнули в Хартлпуле, затем, в пятницу — в Сандерленде, где толпа разгромила полицейский участок и подожгла соседнее здание.
Ранее в субботу на заседании правительства премьер-министр заявил, что "право на свободу слова и насильственные беспорядки, свидетелями которых мы являемся, — это две совершенно разные вещи" и что "нет оправдания насилию любого рода". Он также подтвердил, что правительство поддерживает полицию в принятии всех необходимых мер для обеспечения безопасности на наших улицах".
В Гулле ранены трое полицейских. Там толпа радикальных борцов с иммиграцией собралась у гостиницы, где размещают просителей об убежище, и принялась бить стекла, швыряя в них камни, кирпичи и бутылки.
"Наши сотрудники столкнулись с бросанием в них яиц и бутылок и произвели четыре ареста в связи с нарушением общественного порядка", — говорится в заявлении полиции региона Хамберсайд.
Усиленные отряды полиции пока остаются на месте событий.
Напомним, полиция Лондона задержала более 100 человек после масштабных беспорядков у резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которые стали продолжением протестов в городе Саутпорт.
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