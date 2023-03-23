Отголоски пяти землетрясений за ночь зафиксировали казахстанские сейсмологи

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Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК ночью и утром 23 марта пять раз регистрировала подземные толчки, некоторые из них ощутили и казахстанцы, передаёт BaigeNews.kz.

Например, в Таразе, Шымкенте и Туркестанской области этой ночью ощутили подземные толчки силой 2-3 балла.

Первое землетрясение 23 марта произошло в 2:07, затем в 5:03 в 209 км от Алматы, с эпицентром в Кыргызстане. В 7:53 зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 710 километрах на юго-запад от Алматы, на границе Таджикистана и Кыргызстана.

"Энергетический класс землетрясения 9.8. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 39.52° с.ш. 69.98° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет", — говорится в сообщении.

В 8:53 сейсмологи заметили землетрясение с эпицентром в 723 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.

Энергетический класс землетрясения 11.5. Магнитуда MPV 5.1. Координаты эпицентра 39.39° с.ш. 69.91° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Также в Ташкенте и других городах Узбекистана вновь ощущалось сильное землетрясение.

Напомним, 21 марта ночью в ряде городов Казахстана жители ощутили подземные толчки силой 2-3 балла — отголосок сильного землетрясения в Афганистане.