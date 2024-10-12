Отец убитого Шерзата обратился к казахстанцам после поджога дома

Отец убитого в Талгаре подростка Шерзата Болата, Каржаубай Нурымов, записал видеообращение, передаёт BaigeNews.kz.

Каржаубай Нурымов призвал людей к спокойствию. Мужчина сказал, что верит в правоохранительные органы, которые обязательно во всем разберутся и не оставят без наказания виновных в смерти его сына.

"Я верю, что виновные будут наказаны. У меня нет страха — я не боюсь за себя, всегда могу постоять. Верю, что все решится в рамках закона. И руководству хочу сказать: я не хочу кровопролития. Я верю в справедливый Казахстан", — заявил Каржаубай Нурымов.

Напомним, в Алматинской области расследуют убийство 16-летнего Шерзата. Трагедия произошла в ночь на 3 октября в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Задержаны семеро подозреваемых.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом родных убитого подростка. Теперь семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара в доме семьи Шерзата, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.

Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара, а также выделить жилье, пока дом полностью не отремонтируют.