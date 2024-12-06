Отец-тренер и подарок от Токаева: история шестилетней чемпионки мира из Экибастуза

Хадие Кунаевой всего шесть лет. В этом году она впервые выступила на мировом первенстве по джиу-джитсу и сразу – победа. Но за этой победой стоит не просто талант маленькой девочки, а целая семейная история. Семь лет назад её отец Самат Кунаев страдал от проблем с позвоночником и не мог нормально ходить. Именно спорт поставил его на ноги. Теперь он – тренер своей дочери, ставшей чемпионкой мира. О семье, спорте и вере в победу Самат Кунаев рассказал корреспонденту BaigeNews.kz.

Ещё десять лет назад Самат Кунаев и представить не мог, что станет тренером. Работал в банковской сфере, потом занялся бизнесом. Всё изменила болезнь. Из-за грыжи позвоночника Самат едва мог ходить. Перепробовал множество методов лечения, ходил и к врачам, и к лекарям, но ничего не помогало.

Жизнь с болью

"Я пришел в джиу-джитсу около семи лет назад. Тогда у меня диагностировали грыжу позвоночника, ноги отказывали. Мучился два года, привык ходить боком. Куда только не обращался за помощью, и к лекарям уже ходил, и к остеопатам, и к костоправам, и на иглоукалывание, и в бассейне плавал. И тут друзья мне посоветовали пойти на джиу-джитсу", – рассказывает Самат Кунаев.

В Экибастузе как раз проходили соревнования. Самат пришёл, посмотрел, но не впечатлился. "Любви с первого взгляда" не случилось, но поддавшись уговорам друзей, мужчина пришёл на тренировку.

"Когда сам начал заниматься, мне понравилось. В джиу-джитсу борьба ведётся в партере, а это важно, если у тебя проблемы с позвоночником и возраст подходит к 40. Если пойдёшь на дзюдо, где тебя будут бросать, можно травмироваться, даже руку сломать. А джиу-джитсу – один из безопасных видов единоборств, – объяснил Самат Кунаев. – Когда я начал постоянно тренироваться, стал следить за собой. На тот момент весил 89 килограммов. Это и неудивительно: не тренируешься, кушаешь, а из-за проблем с позвоночником постоянно ходишь на нервах. Но прошло время, и я заметил улучшения. Смог ходить прямо, у меня спина начала "выравниваться", вес начал снижаться".

Самат не пропускал ни одной тренировки, и через время поехал на свой первый чемпионат Казахстана. Первые четыре схватки он проиграл, что стало для него мотивацией.

"После чемпионата Казахстана я фанатично тренировался, занимался каждый день. И это дало свои плоды", – говорит спортсмен и тренер. Встав на ноги, он не просто серьёзно занялся спортом, а открыл свой клуб единоборств.

Семеро детей

"Благодаря джиу-джитсу сейчас у меня нет проблем с позвоночником, нет проблем со здоровьем. Более того, у меня занимаются около 100 детей, самым маленьким – пять лет. А в группе здоровья у нас занимаются взрослые, даже в 47 лет приходят", – говорит тренер из Экибастуза.

Личным примером Самат Кунаев вдохновил и собственных детей. Уверяет, что ходить на тренировки никого не заставлял, но "дети видят – дети делают".

Самат Кунаев – многодетный отец, у него семеро детей. Это и мальчики, и девочки. Шестеро из них занимаются джиу-джитсу. Младшему сыну – 3,5 года, и он пока слишком мал для тренировок. Но уже пытается бороться дома со старшими братьями и сёстрами, прыгает и кувыркается. Как мальчик немного подрастёт, родители и его хотят отдать в спорт.

"Старшему сыну 18 лет, Исмаил раньше занимался вольной борьбой. Но перешёл в джиу-джитсу, сейчас – в национальной сборной. На турнире в Испании стал чемпионом мира по грэпплингу. Старшие дочки Хадиша и Сальсабиль тоже показываю тхорошие результаты. Мухаммаду – нашему четвёртому ребёнку – 11 лет. Ему сейчас больше вольная борьба нравится. Дочке Сирин – восемь лет, на очень любит джиу-джитсу, никогда не пропускает занятия. Если задерживаюсь на работе, сама со школы идёт пешком на тренировку, а это 2-3 километра. В любое время – и зимой, и летом на тренировку рвётся. Тем более, у моих детей там друзья, свой круг общения. Они друг к другу с ночёвкой ходят, в кафе, на соревнования едут вместе", – рассказывает многодетный папа.

Шестилетняя чемпионка

Младшая дочка в семье – Хадия – стала чемпионкой мира в шесть лет и получила награду от главы государства. Джиу-джитсу она занимается уже два года. Помимо этого девочка также ходит на тренировки по грэпплингу, на вольную борьбу и акробатику. На турнире в Абу-Даби Хадия поборола соперницу со счётом 11:0. Это большой перевес.

"Бывают побеждают со счётом 2:0, а 11:0 – победа с явным отрывом. Думаю, нам помогли занятия вольной борьбой, потому что задумка была изначально сделать проход ноги, взять два балла и дальше бороться", – рассказывает отец Хадии и по совместительству её тренер.

До этого Хадия успела выступить на международном турнире в городе Есиль, причём там её поставили в одну категорию с девочками на восемь килограммов тяжелее. Потом маленькая спортсменка боролась на международном турнире в Караганде, где снова объединили две весовые категории, и на республиканских соревнованиях в Караганде.

"После каждого турнира мы приезжаем, обсуждаем технику, разбираем, что помешало выиграть. Разбираем ошибки", – говорит Самат Кунаев.

Поездки на чемпионаты он всегда старается превратить в семейный отдых – в свободное время гулять с детьми, показывать им новые места. Правда, чтобы отвезти детей на чемпионат мира в Абу-Даби Самату Кунаеву пришлось продать машину.

"Я сам не раз выступал на чемпионатах мира. Когда поехал впервые в 2021 году, мне понравилась страна, люди там вежливые и добрые, понравилось, как был организован турнир. И я загорелся, что нужно свозить семью. В 2022 году не получилось по финансам, но пообещал детям, что рано или поздно мы поедем. Заранее сделали им паспорта, и в 2024 году всё получилось. Если честно сказать, в нужные нам даты цены на гостиницу и всё остальное были выше, чем обычно. Поэтому мне пришлось продать машину", – признался тренер.

На чемпионате выступала не только шестилетняя Хадия, но и её братья и сёстры. А ещё юные экибастузские спортсмены, которые тренируются под началом Самата Кунаева. Из 26 человек 10 вернулись с наградами: привезли домой шесть золотых, по две серебряные и бронзовые медали.

К слову, у семьи Кунаевых – не одна награда. Восьмилетняя Сирин тоже стала чемпионкой мира, вырвав победу у соперницы на последних секундах, её старшая сестра Сальсабиль заняла третье место. Сам Самат Кунаев завоевал первое место.

Подарок от президента

Шестилетнюю Хадию, как самую маленькую, после возвращения домой ждал особенный подарок. Аким Павлодарской области передал девочке приветствие и подарок от президента страны – новый IPad.

"Честно сказать, было очень неожиданно. Далеко не у каждого взрослого есть благодарственное письмо от Касым-Жомарта Кемелевича. Хадия в силу возраста ещё не совсем понимает, что это за награда, но когда подрастёт, поймёт. Ещё аким области вручил нам миллион тенге. Думаю, эти деньги помогут нашим детям дальше развиваться в спорте", – говорит экибастузец.

Подарок от президента оказался не единственным сюрпризом для Хадии. Поощрить маленькую спортсменку решили и военные. Её и других призёров чемпионата мира торжественно приняли в ряды военно-патриотического клуба "Жас бүркіт". Маленькой Хадие даже вручили берет Национальной гвардии и прокатили на военной технике.

"Нас хорошо встретили, был концерт, детям подарили цветы, благодарственные письма, показали, какие есть виды оружия. Дети были в восторге. Ещё хочу сказать, что сейчас мы сотрудников силовых ведомств, скорой помощи, МЧС, пожарных тренируем бесплатно. И дети, которые отлично учатся, они тоже у нас бесплатно занимаются", – говорит Самат Кунаев.

Интересно, что с турнира в Абу-Даби он привёз не только медали. Там тренер из Экибастуза договорился с бразильским спортсменом, уговорил его приехать в Казахстан и тренировать здесь детей. Сейчас ученики Самата Кунаева уже готовятся к новым соревнованиям.

Фото из семейного архива Кунаевых и пресс-службы акимата Павлодарской области