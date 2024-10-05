Отец шестерых детей упал в бетономешалку и погиб в Костанайской области
Сегодня, 18:19
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Сегодня, 18:19Сегодня, 18:19
95Фото: picture-alliance/dpa
На заводе в Костанайской области погиб рабочий, упав в бетономешалку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТоболИнфо.
Трагедия произошла на кирпичном заводе, принадлежащем "БК-Строй". Сейчас полиция проводит досудебное расследование по факту нарушения правил охраны труда.
"26 сентября в посёлке Садовый Костанайского района на территории одного из предприятий 60-летний разнорабочий упал в автоматизированную бетономешалку. От полученных травм скончался на месте происшествия", — прокомментировали в ДП.
Известно, что мужчина официально не был трудоустроен, вместо него по документам "работала" его дочь. У погибшего осталось 6 детей.