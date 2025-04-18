В Талдыкоргане продолжается главное судебное разбирательство по резонансному делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Суд приступил к допросу отца убитого – Каржаубая Нурымова.

По словам Нурымова, магазин, где произошел инцидент, принадлежал его знакомым и был взят в аренду. Работал нерегулярно – иногда до 23:00, а порой и до часа ночи. В вечер происшествия в торговую точку зашел знакомый Дархан Аскентай, который был в алкогольном опьянении. Сначала между мужчинами не возникло конфликта, однако возникли недопонимания из-за перевода денежных средств и предъявлении оплаты через мессенджер.

Спустя некоторое время в конфликт вмешался сын потерпевшего. Ситуация обострилась, и, как отметил Нурымов, он попытался урегулировать ссору, предлагая вызвать родственников или отвезти Аскентая в больницу.

"Я попросил прощения у Дархана. Позже узнал, что он сын близкого друга моего дяди. Я хотел позвонить его родственникам, он отказался. Предложил отвезти в больницу, оплатить лечение. Потом он ушёл. Позже он сказал: "Позовёшь сына – пусть он отвечает, с него спрос будет". То есть, угрожал. Я его просил не трогать ребёнка, не надо, он в 10 классе, ему 16 лет. Сказал ему: "Ты же сам начал ругаться, материться". Я извинился. И перед Нурболом, и перед Дарханом. Потом всё произошло", - вспоминает события той трагической ночи Каржаубай Нурымов.

На суде уже дали свои показания мама и бабушка погибшего Шерзата.

Мать поделилась новыми подробностями событий. По её словам, две девушки, которые находились на месте событий, не только не попытались остановить происходящее, но и мешали оказанию помощи.

Она также рассказала, что ей не дали помочь раненному сыну.

Ранее бабушка Шерзата попросила суд о снисхождении к одному из обвиняемых.

Также бабушка погибшего заявила, что группа, участвовавшая в трагических событиях, действовала с заранее подготовленным умыслом.

Кроме того, она со слезами на глазах сказала, что воспитывала Шерзата с малых лет и была ему как вторая мать. По её словам, внук не был агрессивным и не лез в драки.

17 апреля в ходе заседания суда был определён порядок выступления сторон.

Сначала слово предоставят стороне потерпевших. После этого в процессе выступят свидетели и сами подсудимые с последним словом.

Судья подчеркнул, что все участники процесса будут заслушаны в полном объёме.

Ранее подсудимым задали вопрос, признают ли они свою вину и согласны ли с предъявленным обвинением.

Прокурор накануне зачитала, от чего скончался Шерзат Полат.

Также были озвучены подробности обвинений против девяти фигурантов дела.

Ранее адвокаты подсудимых и потерпевшие обратились с просьбой перенести место судебного заседания в СИЗО в Алматы. Судья отказал в данном вопросе.

Кроме того, адвокат пожаловался на ущемление прав родителей обвиняемых.

Между тем, судья Ержан Жанузаков попросил участников воздержаться от интервью СМИ.

Уголовное дело рассматривается по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Республики Казахстан, включая статьи 99, 188, 293 и 434, касающиеся особо тяжких преступлений, совершённых группой лиц.