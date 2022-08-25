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instagram.com/atyrau_tjd Вчера, 23:53
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Фото: instagram.com/atyrau_tjd

Отец с девятилетним сыном утонули в Атырау

25 августа на реке Урал в Атырауской области утонули отец и сын, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

В 16:08 дежурный Департамента полиции Атырауской области сообщил, что на реке Урал тонет мужчина и ребёнок. Спасатели прибыли на место вызова через несколько минут и начали поиски мужчины 1995 года рождения и мальчика - его сына 2013 года рождения.

Они утонули во время купания в необорудованном для этого месте. 

"В 16:35 часов силами Департамента по ЧС обнаружено и извлечено из воды тело мужчины, в 18:44 часов тело мальчика. В поисках были задействованы четыре сотрудника, одно плавательное средство Департамента по ЧС Атырауской области, 10 сотрудников, две единицы техники ДЧС", — говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Атырауской области.

Ранее в Жамбылской области на гидроузле утонули дедушка и с внучкой.  В поисках участвовали 74 сотрудника ДЧС и семь единиц техники, 100 местных жителей, в том числе волонтёры и неравнодушные граждане.

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#Атырау #Урал #река #ДЧС
Вчера, 23:53
158
Журналист

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