Сотрудники патрульного экипажа решили очистить примерзший снег от устройства спецсигнала на ближайшей автомойке, а в итоге спасли жизнь человеку, передаёт BaigeNews.kz.

На месте инспекторы не нашли работников, и на зов ответа не последовало. Решившие проверить помещение полицейские обнаружили тревожную картину: в наполненной густым дымом комнате лежал человек без сознания, а его одежда уже горела.

Не теряя времени, правоохранители Жумахан Шымырбаев и Жандос Сулейменов вытащили мужчину наружу, потушили огонь и вызвали медицинскую помощь. Вскоре пострадавшего передали врачам.

Благодаря быстрой реакции стражей порядка удалось предотвратить трагедию.

Выяснилось, что возгорание возникло из-за упавшего на пол обогревателя.

Полиция призывает граждан быть внимательными при использовании таких приборов и строго соблюдать все меры предосторожности, чтобы избежать подобных несчастных случаев.