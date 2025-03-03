Отец пятерых детей едва заживо не сгорел в автомойке в Шымкенте
Полицейские спасли мужчину.
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Сотрудники патрульного экипажа решили очистить примерзший снег от устройства спецсигнала на ближайшей автомойке, а в итоге спасли жизнь человеку, передаёт BaigeNews.kz.
На месте инспекторы не нашли работников, и на зов ответа не последовало. Решившие проверить помещение полицейские обнаружили тревожную картину: в наполненной густым дымом комнате лежал человек без сознания, а его одежда уже горела.
Не теряя времени, правоохранители Жумахан Шымырбаев и Жандос Сулейменов вытащили мужчину наружу, потушили огонь и вызвали медицинскую помощь. Вскоре пострадавшего передали врачам.
Благодаря быстрой реакции стражей порядка удалось предотвратить трагедию.
Выяснилось, что возгорание возникло из-за упавшего на пол обогревателя.
Полиция призывает граждан быть внимательными при использовании таких приборов и строго соблюдать все меры предосторожности, чтобы избежать подобных несчастных случаев.
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