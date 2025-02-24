Специализированный межрайонный уголовный суд Северо-Казахстанской области рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении действий сексуального характера в отношении своей малолетней дочери, передаёт BaigeNews.kz.

Суд установил, что в июне 2024 года подсудимый воспользовался беспомощным состоянием ребенка и совершил преступление. Его вина была доказана на основании депонированных показаний потерпевшей, фотоматериалов и результатов экспертиз.

Прокурор, законный представитель и представитель несовершеннолетней потребовали для подсудимого пожизненного лишения свободы. Подсудимый и его защита настаивали на оправдании.

Санкция ч.4 ст.121 УК РК предусматривает исключительно пожизненное заключение. Смягчающих и отягчающих обстоятельств судом выявлено не было. В итоге подсудимый был признан виновным, и ему назначено пожизненное лишение свободы.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.