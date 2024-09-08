Отец погибшего в Мангистау солдата-срочника записал видеообращение к министру обороны

В социальных сетях появилось видеообращение, которое записал отец погибшего в Мангистау солдата, передаёт BaigeNews.kz.

Мужчина считает, что выстрел в лицо, который стал смертельным на учениях, не был случайным и просит министра обороны страны взять расследование дела под свой личный контроль.

Видео получилось очень эмоциональным, в нём присутствует нецензурная лексика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kris P Brothers️️️ (@kris_p_brothers)

"Веду видеосъёмку из автомобиля. Еду в военный округ города Актау. Здесь случилось такое, что застрелили моего сына из пистолета в лицо. Теперь, как говорят, это был несчастный случай. Офицер, якобы играл с пистолетом, и он, якобы выстрелил. Я прошу министра обороны, чтобы разобрался. Это не несчастный случай. по-своему я понимаю, чтобы пистолет стрельнул, надо патрон достать в патронник, снять с предохранителя и нажать на курок. Это была точно не игра", – считает отец погибшего парня.

Мужчина просит тщательнее расследовать смерть молодого человека, намерен обращаться во все инстанции.

Напомним, трагический инцидент произошёл 7 сентября на полигоне "Оймаша" во время сборов подразделений Регионального командования "Запад". Молодой человек получил не совместимое с жизнью ранение и скончался в больнице. По информации пресс-службы Актауского гарнизона, смерть наступила в результате нарушения правил обращения с оружием. Причины и обстоятельства происшествия выясняются, возбуждено уголовное дело.