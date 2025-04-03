Отец Куандыка Бишимбаева открывает университет: Что об этом говорит министерство?
Министерство исключает получение лицензии.
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В социальных сетях распространилась информация, что отец осужденного экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева открывает частное высшее учебное заведение в Таразе, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщалось, что вуз будет работать под брендом "Bishimbayev University". Ректором университета станет сам Валихан Козыкеевич Бишимбаев.
Пресс-секретарь Министерства науки и высшего образования РК Олжас Беркинбаев прокомментировал данную информацию.
Он отметил, что согласно статье 5-3 Закона Республики Казахстан "Об образовании" выдачаюридическим лицам лицензию и (или) приложение к лицензии на занятие образовательной деятельностью на предоставление высшего и послевузовского образования по направлениям подготовки кадров и формам обучения является прерогативой уполномоченного органа в области науки и высшего образования.
Кроме того, представитель министерства подчеркнул, что любая образовательная деятельность в сфере высшего и послевузовского образования подлежит лицензированию.
"Не допускается осуществление физическими и юридическими лицами деятельности или действий (операций), для которых Законом РК "О разрешениях и уведомлениях" установлен разрешительный или уведомительный порядок, без получения соответствующего разрешения или направления соответствующего уведомления. Исходя из вышеизложенного, Министерство исключает получение лицензии на ведение образовательной деятельности "Bishimbayev University", а также отсутствие заявки в информационной системе "е-лицензирование", - написал Олжас Беркинбаев.
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