В социальных сетях распространилась информация, что отец осужденного экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева открывает частное высшее учебное заведение в Таразе, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщалось, что вуз будет работать под брендом "Bishimbayev University". Ректором университета станет сам Валихан Козыкеевич Бишимбаев.

Пресс-секретарь Министерства науки и высшего образования РК Олжас Беркинбаев прокомментировал данную информацию.

Он отметил, что согласно статье 5-3 Закона Республики Казахстан "Об образовании" выдачаюридическим лицам лицензию и (или) приложение к лицензии на занятие образовательной деятельностью на предоставление высшего и послевузовского образования по направлениям подготовки кадров и формам обучения является прерогативой уполномоченного органа в области науки и высшего образования.

Кроме того, представитель министерства подчеркнул, что любая образовательная деятельность в сфере высшего и послевузовского образования подлежит лицензированию.