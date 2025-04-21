В Косшы мужчина, на протяжении трёх лет уклонявшийся от уплаты алиментов, привлечён к уголовной ответственности, передаёт BaigeNews.kz. Несмотря на наличие реальной возможности исполнять свои обязательства перед несовершеннолетними детьми, он сознательно бездействовал и игнорировал решения суда.

По информации прокуратуры, благодаря координированной работе надзорного органа и уполномоченных служб удалось добиться частичного погашения долга. Сумма перечисленных алиментов составила 1 172 249 тенге. Кроме того, стороны пришли к соглашению и урегулировали конфликт в рамках процедуры медиации.

Органы прокуратуры напоминают: в соответствии с законодательством, умышленное уклонение от уплаты алиментов более трёх месяцев может повлечь за собой наказание до двух лет ограничения или лишения свободы, а также привлечение к общественным работам сроком до 600 часов.

Ранее мы сообщали, что мать года из ВКО лишилась свободы за долг в 10 млн тенге.