Отец-должник из Косшы попал под уголовное преследование
Он сознательно бездействовал и игнорировал решения суда.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Косшы мужчина, на протяжении трёх лет уклонявшийся от уплаты алиментов, привлечён к уголовной ответственности, передаёт BaigeNews.kz. Несмотря на наличие реальной возможности исполнять свои обязательства перед несовершеннолетними детьми, он сознательно бездействовал и игнорировал решения суда.
По информации прокуратуры, благодаря координированной работе надзорного органа и уполномоченных служб удалось добиться частичного погашения долга. Сумма перечисленных алиментов составила 1 172 249 тенге. Кроме того, стороны пришли к соглашению и урегулировали конфликт в рамках процедуры медиации.
Органы прокуратуры напоминают: в соответствии с законодательством, умышленное уклонение от уплаты алиментов более трёх месяцев может повлечь за собой наказание до двух лет ограничения или лишения свободы, а также привлечение к общественным работам сроком до 600 часов.
Ранее мы сообщали, что мать года из ВКО лишилась свободы за долг в 10 млн тенге.
Самое читаемое
- В МИРЕ: Пасха, прекращение огня и обмен пленными между Россией и Украиной, протесты против Трампа
- Не отвечают требованиям: Берик Уали поручил обновить спортобъекты Семея
- Смерть участников полумарафона в Алматы прокомментировал министр туризма и спорта
- Президент Казахстана поздравил христиан с Пасхой
- Школьник попал на скамью подсудимых в Уральске