В Германии при обрушении отеля погиб человек
Сегодня, 13:55
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Сегодня, 13:55Сегодня, 13:55
151Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Harald Tittel
Небольшой отель частично обрушился в немецком городе Крев вечером во вторник, 6 августа, погиб один человек, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru.
По ее данным, один этаж отеля обрушился около 23:00 по местному времени. В момент аварии в здании находились 14 человек. Пятеро выбрались из здания самостоятельно.
Предполагается, что погиб один человек, его тело пока не обнаружено.
"Под завалами всё еще находятся восемь человек, некоторые с серьезными травмами. С некоторыми из них контактируют экстренные службы", — уточнили в полиции.
После обрушения здание гостиницы накренилось. Власти эвакуировали 31 жителя близлежащих домов. На месте работают более 250 сотрудников экстренных служб.
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