В Германии при обрушении отеля погиб человек

Небольшой отель частично обрушился в немецком городе Крев вечером во вторник, 6 августа, погиб один человек, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru.

По ее данным, один этаж отеля обрушился около 23:00 по местному времени. В момент аварии в здании находились 14 человек. Пятеро выбрались из здания самостоятельно.

Предполагается, что погиб один человек, его тело пока не обнаружено.

"Под завалами всё еще находятся восемь человек, некоторые с серьезными травмами. С некоторыми из них контактируют экстренные службы", — уточнили в полиции.

После обрушения здание гостиницы накренилось. Власти эвакуировали 31 жителя близлежащих домов. На месте работают более 250 сотрудников экстренных служб.