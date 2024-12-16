Отель и фуникулёр хотят построить в ВКО иностранные инвесторы
Cтроительство фуникулёра планируется в Усть-Каменогорске.
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В ВКО планируется реализация нескольких масштабных туристических проектов с участием иностранных инвесторов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
"В данный момент ведётся работа с крупными инвесторами. В Катон-Карагае планируется строительство четырёх-, пятизвёздочного отеля в сотрудничестве с компанией TOR’RE. Земельный участок уже определён, сейчас решается вопрос о передаче. В переговорах с инвестором нам оказывает помощь посольство Франции", – проинформировал заместитель руководителя управления туризма и внешних связей ВКО Марат Кабаков.
Кроме того, ведётся работа со швейцарской компанией Bartholet по строительству фуникулёра в Усть-Каменогорске, а также с иностранными инвесторами прорабатывается вопрос благоустройства населённых пунктов в районе Катон-Карагая.
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