В ВКО планируется реализация нескольких масштабных туристических проектов с участием иностранных инвесторов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

"В данный момент ведётся работа с крупными инвесторами. В Катон-Карагае планируется строительство четырёх-, пятизвёздочного отеля в сотрудничестве с компанией TOR’RE. Земельный участок уже определён, сейчас решается вопрос о передаче. В переговорах с инвестором нам оказывает помощь посольство Франции", – проинформировал заместитель руководителя управления туризма и внешних связей ВКО Марат Кабаков.

Кроме того, ведётся работа со швейцарской компанией Bartholet по строительству фуникулёра в Усть-Каменогорске, а также с иностранными инвесторами прорабатывается вопрос благоустройства населённых пунктов в районе Катон-Карагая.