  • 16 Декабря, 04:20
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Отель и фуникулёр хотят построить в ВКО иностранные инвесторы

Cтроительство фуникулёра планируется в Усть-Каменогорске.

Сегодня, 03:20
АВТОР
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Facebook / Katon-Karagay Region Сегодня, 03:20
Сегодня, 03:20
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Фото: Facebook / Katon-Karagay Region

В ВКО планируется реализация нескольких масштабных туристических проектов с участием иностранных инвесторов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

"В данный момент ведётся работа с крупными инвесторами. В Катон-Карагае планируется строительство четырёх-, пятизвёздочного отеля в сотрудничестве с компанией TOR’RE. Земельный участок уже определён, сейчас решается вопрос о передаче. В переговорах с инвестором нам оказывает помощь посольство Франции", – проинформировал заместитель руководителя управления туризма и внешних связей ВКО Марат Кабаков. 

Кроме того, ведётся работа со швейцарской компанией Bartholet по строительству фуникулёра в Усть-Каменогорске, а также с иностранными инвесторами прорабатывается вопрос благоустройства населённых пунктов в районе Катон-Карагая.

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