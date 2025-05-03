В Казахстане начали действовать новые правила закупок для субъектов естественных монополий — теперь казахстанские товаропроизводители получают преимущество при участии в тендерах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

Речь идёт о 10-процентном условном снижении их ценового предложения, которое учитывается при рассмотрении заявок. Эта мера направлена на усиление позиций местного бизнеса и повышение его конкурентоспособности.

Изменения внесены приказом заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики, подписанным 19 апреля 2024 года. Власти рассчитывают, что нововведение станет стимулом для роста внутреннего производства, особенно в условиях масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры, где спрос на товары стабильно высокий.

"В рамках второго этапа реформирования правил закупок предусмотрены следующие изменения: внедрение двухэтапной процедуры закупок: первый этап — конкурс исключительно среди отечественных товаропроизводителей; при отсутствии победителя на первом этапе — открытый конкурс среди всех поставщиков; сокращение сроков закупочных процедур для ускорения поставок", - говорится в сообщении.

В Министерстве национальной экономики подчёркивают: цель изменений — не только упростить доступ к государственным контрактам, но и создать реальные условия для развития казахстанской промышленности. Это значит больше заказов для местных предприятий, новые рабочие места и устойчивый экономический рост.