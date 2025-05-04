Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев посетил один из магазинов крупнейшей казахстанской торговой сети в Алматы, где провёл рабочую встречу с руководством компании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Особое внимание было уделено вопросам ценовой доступности на социально значимые продовольственные товары, такие как картофель и мясо. Участники встречи подчеркнули важность совместных усилий для сдерживания роста цен в условиях увеличения издержек сельхозпроизводителей.

Кроме того, было отмечено, что около 60% ассортимента крупных торговых сетей составляют товары отечественного производства. Это свидетельствует о высоком уровне вовлечённости казахстанских производителей в систему розничной торговли.

Министр предложил разработать стандарты для поставляемой продукции, что упростит доступ местных производителей к полкам торговых сетей. В свою очередь, руководство компании сообщил о существующих мерах поддержки поставщиков и выразило заинтересованность в расширении сотрудничества с казахстанскими производителями. Также было подчеркнуто, что использование дополнительных сервисов продвижения товаров является добровольным.

Глава торговой сети Magnum Яков Фишман рассказал о предлагаемых услугах для поставщиков, благодаря которым растет узнаваемость казахстанских брендов. Это сотрудничество способствует увеличению продаж, развитию производства и созданию новых рабочих мест. Он также отметил, что услуги по продвижению товаров не являются обязательными, и каждый партнёр может сам выбирать необходимые для себя условия.

По итогам встречи было принято решение о проведении форума поставщиков под эгидой Министерства торговли и интеграции. Форум станет важной платформой для обсуждения условий работы с крупными торговыми сетями и расширения доступа казахстанцев к качественной отечественной продукции по доступным ценам.