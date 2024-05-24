Отечественные обрабатывающие предприятия испытывают недостаток сырья - сенатор

Объем импорта сырья и комплектующих для обрабатывающей промышленности Казахстана составляет 50% и более. При этом экспортирует в необработанном или в первично обработанном виде 87% всего производимого в стране алюминия, порядка 99% меди, 77% свинца. Об этом заявил сенатор Сагындык Лукпанов на парламентских слушаниях в палате, передаёт BaigeNews.kz.

"В структуре обрабатывающей промышленности более 50% продукции является ресурсоориентированным, то есть имеет сырьевую направленность, а 38,4% занимает продукция низкой и средней технологической сложности. По данным МПС всего в Казахстане производится порядка 5500 видов товаров, из них 25% видов относится к высокому переделу, 45% - к среднему. Остальная треть продукции относится к низкому переделу. В то же время вызывает сомнение сама методика оценки уровня передела товара, которая сильно отличается от аналогичных методик других стран и не способствуют повышению сложности выпускаемой отечественной продукции. Данная методика до сих пор не пересмотрена", - заявил сенатор Сагындык Лукпанов.

По его данным, объем импорта сырья и комплектующих для обрабатывающей промышленности составляет 50% и более.