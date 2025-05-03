В Алматы стартовала акция "Кинопоказы под открытым небом". Теперь каждый желающий может познакомиться с лучшими фильмами казахстанского кинематографа на свежем воздухе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Проект организован волонтёрами города при поддержке управления молодёжной политики.

Проект уникален — каждую неделю в восьми районах Алматы будут бесплатно показывать отечественные фильмы. Это не только шанс провести время с пользой, но и реальная возможность поддержать казахстанское кино, познакомив с ним как молодёжь, так и более широкую аудиторию.

"Это не просто киносеансы, а настоящее пространство для общения, обмена культурным опытом и уважения к нашему кинематографу. Каждый вечер в разных районах города волонтёры будут устраивать такие показы. Мы уверены, что такие инициативы помогают людям сближаться, вдохновляют и делают наш город более тёплым и дружелюбным", — отметила руководитель фронт-офиса волонтёров Алматы Багдат Анарбаева.

Горожане приняли идею с энтузиазмом. Для многих кинопоказы под открытым небом стали отличной возможностью провести вечер с пользой, завести новые знакомства.

"Для нас, молодёжи, это отличная мотивация. Мы поддерживаем казахстанское кино и при этом наслаждаемся вечером под открытым небом. Я сегодня впервые побывала на таком мероприятии и получила массу положительных эмоций. Хотелось бы, чтобы такие культурные вечера проходили чаще", — сказала студентка Айзере Кали.

Стоит отметить, что в Алматы ежегодно проходят более 1000 мероприятий для молодёжи — от образовательных курсов и экологических акций до спортивных и культурных проектов. Все они направлены на активное вовлечение молодёжи в жизнь города, развитие их творческого потенциала и создание качественного досуга, отмечают организаторы.