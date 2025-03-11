Отечественное лекарство от рака зарегистрируют уже к концу 2025 года
Об этом сообщили в министерстве науки и высшего образования.
Сегодня, 13:06
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Сегодня, 13:06Сегодня, 13:06
204Фото: pixabay
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в правительстве сообщил, что казахстанское лекарство от рака зарегистрируют уже к концу 2025 года, передает BaigeNews.kz.
В прошлом году были завершены лечебные испытания первого уровня.
"В прошлом году мы тестировали только рак толстой кишке. Теперь все виды рака уже тестируются. Планируем к концу этого года уже зарегистрировать этот препарат и уже выходить на работу", - сказал министр.
По его словам, результаты препарата хорошие и устойчивые. У участников тестирования опухоли уменьшились на 30 процентов, у некоторых началась ремиссия.
Ранее министр прокомментировал скандалы в Назарабаев Университете.
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