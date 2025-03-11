  • 11 Марта, 14:41
  • BAIGENEWS

Отечественное лекарство от рака зарегистрируют уже к концу 2025 года

Об этом сообщили в министерстве науки и высшего образования.

Сегодня, 13:06
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay Сегодня, 13:06
Сегодня, 13:06
204
Фото: pixabay

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в правительстве сообщил, что казахстанское лекарство от рака зарегистрируют уже к концу 2025 года, передает BaigeNews.kz.

В прошлом году были завершены лечебные испытания первого уровня.

"В прошлом году мы тестировали только рак толстой кишке. Теперь все виды рака уже тестируются. Планируем к концу этого года уже зарегистрировать этот препарат и уже выходить на работу", - сказал министр.

По его словам, результаты препарата хорошие и устойчивые. У участников тестирования опухоли уменьшились на 30 процентов, у некоторых началась ремиссия.

Ранее министр прокомментировал скандалы в Назарабаев Университете. 

Самое читаемое

Наверх