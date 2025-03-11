Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в правительстве сообщил, что казахстанское лекарство от рака зарегистрируют уже к концу 2025 года, передает BaigeNews.kz.

В прошлом году были завершены лечебные испытания первого уровня.

"В прошлом году мы тестировали только рак толстой кишке. Теперь все виды рака уже тестируются. Планируем к концу этого года уже зарегистрировать этот препарат и уже выходить на работу", - сказал министр.

По его словам, результаты препарата хорошие и устойчивые. У участников тестирования опухоли уменьшились на 30 процентов, у некоторых началась ремиссия.

Ранее министр прокомментировал скандалы в Назарабаев Университете.