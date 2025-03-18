Казахстанцы все больше предпочитают смотреть отечественные фильмы, что подтверждают данные по кассовым сборам киноиндустрии за 2024 год, передаёт BaigeNews.kz.

По информации генерального директора продюсерского центра TOP PRO CINEMA Александра Аксютица, казахстанские фильмы собрали в кинотеатрах более 22 млрд тенге, что на 30% больше, чем в 2023 году.

Особое внимание привлекает рост числа отечественных картин в прокате: количество вышедших фильмов увеличилось с 65 до 107, что почти в два раза больше. Еще более впечатляющим является тот факт, что 70% из ТОП-20 самых кассовых фильмов прошлого года составляют картины казахстанского производства.