"Отдыхают постоянно в Европе" - Смагулов о незаконном обогащении чиновников

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Уголовную ответственность за незаконное обогащение госслужащих могут ввести в Казахстане. Об этом заявил член Общественного совета Агентства по противодействию коррупции Дидар Смагулов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Уже сейчас, если чиновник не сможет объяснить происхождение дохода, финансы конфискуют, а сам он может лишиться должности. Более того, ещё три года после привлечения к ответственности не сможет вернуться на госслужбу.

Зарубежные страны уже давно применяют такие меры борьбы с незаконным обогащением. Казахстан ратифицировал конвенцию ОНН против коррупции в 2008 году, с тех пор усиливает ответственность.