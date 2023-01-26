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  • "Отдыхают постоянно в Европе" - Смагулов о незаконном обогащении чиновников
tengrinews.kz Сегодня, 18:10
345
Сегодня, 18:10
345
Фото: tengrinews.kz

"Отдыхают постоянно в Европе" - Смагулов о незаконном обогащении чиновников

Уголовную ответственность за незаконное обогащение госслужащих могут ввести в Казахстане. Об этом заявил член Общественного совета Агентства по противодействию коррупции Дидар Смагулов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Уже сейчас, если чиновник не сможет объяснить происхождение дохода, финансы конфискуют, а сам он может лишиться должности. Более того, ещё три года после привлечения к ответственности не сможет вернуться на госслужбу.

Зарубежные страны уже давно применяют такие меры борьбы с незаконным обогащением. Казахстан ратифицировал конвенцию ОНН против коррупции в 2008 году, с тех пор усиливает ответственность.

"Он живет в большом доме элитном, пользуется последними марками внедорожника, дети живут за границей, отдыхают постоянно в Европе. Но он всю жизнь работает на госслужбе. И сейчас я рассказываю не какую-то сказку, это наша с вами реальность, к сожалению. В каждом районе нашей необъятной Родины можно найти такого чиновника, которому, задав вопрос: "Откуда ты взял эти деньги?", не всегда получишь вразумительный ответ", - сказал член Общественного совета Агентства по противодействию коррупции Дидар Смагулов.

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#Дидар Смагулов #чиновники #обогащение
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:10
345
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