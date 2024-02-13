Отдыхающим понадобилась помощь спасателей в ВКО

Отдыхающие с детьми, находящиеся на горной базе в Катон-Карагайском районе, обратились за помощью к спасателям, передаёт BaigeNews.kz.

Из-за отсутствия дороги они не смогли самостоятельно вернуться домой.

"Прибывшие на высокопроходимой технике "Шерп" спасатели ДЧС ВКО доставили людей до Усть-Каменогорска. В медицинской помощи они не нуждались", - утоннили в МЧС.

Среди спасённых было 15 взрослых и пятеро детей.