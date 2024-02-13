Отдыхающим понадобилась помощь спасателей в ВКО
Сегодня, 17:30
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Сегодня, 17:30Сегодня, 17:30
123Фото: МЧС РК
Отдыхающие с детьми, находящиеся на горной базе в Катон-Карагайском районе, обратились за помощью к спасателям, передаёт BaigeNews.kz.
Из-за отсутствия дороги они не смогли самостоятельно вернуться домой.
"Прибывшие на высокопроходимой технике "Шерп" спасатели ДЧС ВКО доставили людей до Усть-Каменогорска. В медицинской помощи они не нуждались", - утоннили в МЧС.
Среди спасённых было 15 взрослых и пятеро детей.
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