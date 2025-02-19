Прошедшие выходные стали испытанием для туристов, которые хотели посетить Щучинско-Боровскую курортную зону. Вместо отдыха людям пришлось часами стоять в заторах из-за плохой организации въезда в национальный парк, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат мажилиса Наталья Дементьева обратилась к первому заместителю премьер-министра Роману Скляру с запросом о проблемах развития Щучинско-Боровской курортной зоны. По её словам, несмотря на ежегодный рост числа туристов, инфраструктурные проекты в регионе продвигаются слишком медленно, что создаёт серьёзные экологические и экономические риски.

"По итогам 2024 года Бурабай посетили свыше миллиона человек, в разы больше, чем в предыдущие годы. Однако строительство инфраструктуры курортной зоны продвигается очень медленно", – подчеркнула Дементьева.

В результате, как отметила депутат, экологическая ситуация остаётся сложной, а проекты водоснабжения и водоотведения завершают уже более 10 лет.

Также одной из ключевых проблем остаётся отсутствие утверждённого генерального плана развития региона, что мешает выделению свободных земельных участков под бизнес. Кроме того, негативное влияние на экосистему оказывает неконтролируемый поток автотранспорта в национальный парк.

"За последние полгода сюда заехали более 170 тысяч автомобилей, и почти каждый третий легковой автомобиль въезжал в парк не менее трёх раз", – отметила депутат.

Ситуацию усугубляют случаи катания на квадроциклах по льду озера Бурабай, что приводит к загрязнению водоёмов нефтепродуктами.

Ещё одна проблема вскрылась в минувшие выходные, когда из-за новой системы оплаты за въезд на территорию национального парка образовалась большая пробка.

"Инфраструктура взимания оплаты за въезд к новым правилам не была адаптирована. Усугубило проблему низкое качество сотовой связи и интернета. Вследствие чего образовался затор и люди вместо отдыха часами стояли в пробке", – заявила Дементьева.

Что предлагают депутаты?