Отдыхающего на спасательном круге унесло далеко от берега на озере Алаколь в области Абай
Сегодня, 07:21
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Сегодня, 07:21Сегодня, 07:21
51Фото: скриншот с видео МЧС РК
Отдыхающий 1993 года рождения плавал на спасательном круге на озере Алаколь, когда его унесло течением далеко от берега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Он не смог самостоятельно добраться до берега.
Сотрудниками оперативно-спасательного отряда турист был доставлены на берег.
В медицинской помощи он не нуждался.
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