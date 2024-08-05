  • 5 Августа, 07:31
  • BAIGENEWS

Отдыхающего на спасательном круге унесло далеко от берега на озере Алаколь в области Абай

Сегодня, 07:21
АВТОР
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скриншот с видео МЧС РК Сегодня, 07:21
Сегодня, 07:21
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Фото: скриншот с видео МЧС РК

Отдыхающий 1993 года рождения плавал на спасательном круге на озере Алаколь, когда его унесло течением далеко от берега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Он не смог самостоятельно добраться до берега.

Сотрудниками оперативно-спасательного отряда турист был доставлены на берег.

В медицинской помощи он не нуждался.

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