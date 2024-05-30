Отдых в 5-ти звездочных отелях для спортивных тренировок: Антикор провел проверку в Минтуризма

Агентством совместно с Министерством туризма и спорта проведен внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта, в результате которого установлены коррупционные риски, способствующие нерациональным тратам и хищению государственных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

По данным ведомства, с 2018 года бюджет спортивной отрасли вырос в 2 раза и составил 1,4 трлн тенге. На следующие 3 года запланировано выделение еще 1,3 трлн тенге.

"Несмотря на значительное финансирование, Казахстан продолжает занимать низкие позиции в олимпийских медальных зачетах и Всемирном спортивном рейтинге, а также признан одной из коррумпированных стран по количеству подозрительных матчей (4-е место в антирейтинге международной организации Sportradar)", - говорится в сообщении.

Отмечается явный дисбаланс между финансированием спорта "высших достижений" и "массового" спорта (бюджет спорта высших достижений в 9 раз больше (340 млрд тенге), чем на массовый спорт (35 млрд тенге).

"В сфере профессионального спорта созданы условия для непрозрачных и субъективных выплат, тогда как в массовом спорте процедура выделения средств оцифрована, зависит от потребностей населения и носит адресный характер. В спорте высших достижений стали нормой процессы натурализации иностранных игроков. За годы независимости Казахстан приобрел 126 иностранцев на олимпийские виды спорта, из которых каждый второй (79) в дальнейшем вернулся на родину", - отметили в Антикор.

Выявлены неэффективные расходы спортивных федераций и профессиональных клубов средств АО "Самрук-Қазына" (выявлены системные риски по выводу средств через выплаты непродуктивным игрокам профклубов, повышенные зарплаты руководству профклубов, отдых в 5-ти звездочных отелях под видом тренировочных сборов и сомнительные агентские соглашения. За 6 лет (2018-2023 гг.) на финансирование 4 профклубов направлено 138 млрд тенге спонсорских средств АО “Самрук-Қазына” (ФК "Астана" - 50,1 млрд, ХК "Барыс" - 48,8 млрд, велокоманда "Astana Qazaqstan Team" - 31,5 млрд, БК "Астана" - 8 млрд).

"В результате, внушительные средства, выделяемые на развитие спорта, не доходят до целей и Казахстан значительно отстает по спортивной инфраструктуре от соседних стран (не соответствующие требованиям UEFA и FIFA стадионы, не отремонтированные залы ДЮСШ и т.д.)", - резюмировали в агентстве.