Отдых — это скучать по работе: как павлодарец стал металлургом на всю жизнь

Кайрат Абжанов трудится на Павлодарском алюминиевом заводе уже на протяжении 36 лет. Мужчина признаётся, что будучи молодым не планировал связывать свою жизнь с промышленностью, но судьба решила иначе. Развал Советского Союза, сложные 90-е, и время показало, что предприятие — самый стабильный спутник. Сегодня металлург, как и тысячи его коллег по всему Казахстану, отмечает профессиональный праздник, передаёт BaigeNews.kz.

Кайрату Абжанову 56 лет. Вспоминает, как в 80-ые годы перед армией он получил образование и даже успел два месяца потрудиться на алюминиевом заводе. Серьёзно на тот момент к этому не относился, и даже не думал связывать навсегда свою жизнь с предприятием.

"На слесаря-ремонтника учился. Для меня было важнее получить 10 классов образования в этом училище. Изначально я не планировал на заводе работать. Думал, что какое-то время отработаю и, может, найду другую работу. Но случились 90-е, распад — и уже куда, как говорится. Побоялся, возможно, да и я еще особо ничего не осознавал. Остался и в итоге затянуло", — говорит Кайрат Абжанов.

Фото: пресс-служба Павлодарского алюминиевого завода

Сегодня Кайрат трудится аппаратчиком-гидрометаллургом гидрометаллургического цеха. Непрерывно работает с 1988 года, изначально оказался в химико-металлургическом цехе. Уверяет, казалось бы, работа техническая, но тут всегда нужно искать необычные и быстрые решения, "шевелить серым веществом". Это история не про то, как пришёл к станку в восемь утра и оставил всё это ровно в пять часов вечера.

По словам металлурга, с годами стал осознавать, что находится на своем месте. Отчасти жизненные обстоятельства показали, где стабильность. Вспоминает 90-е и распад Союза. Времена не самые лучшие, но людей никогда не покидал оптимизм.

"Я тогда был молодой, интернета не было. Мы тогда в этом плане не были загружены, чтобы что-то обсуждать. Просто жили, где-то радовались маленьким успехам, были немного какие-то неудачи. Сильно на этом не заостряли внимание. Когда появился новый учредитель, у нас зарплату подняли. У нас была самая высокая зарплата в городе и все стремились на завод. А до них с деньгами были проблемы. Между предприятиями шел бартер на кофты, на туфли, на костюмы. Даже этому радовались", — вспоминает Кайрат.

Фото: из архива Кайрата Абжанова

Кстати, на предприятиях нередко создают семьи, впоследствии вырастают целые династии металлургов. Кайрат Абжанов не из их числа, но знает много таких примеров. У мужчины трое детей, никто из них по его стопам не пошел. А вот супруга работает также на алюминиевом заводе. Только вот у них не та ситуация, когда познакомились на предприятии. Мужчина, можно сказать, сам привел жену на завод. Здесь же трудятся его зять и племянница.

На сегодня, проработав 36 лет на алюминиевом заводе, Кайрат Абжанов уже не видит себя в другой роли.

"Усталость была, но спасал отпуск. Выходили на отдых, под конец отдыха начинали скучать по работе и с радостью шли обратно. Такого критического момента, когда появляется желание сменить профессию, у меня не было. Просто задача стоит получить зарплату, принести домой, чтобы детей одеть, накормить. Больше о таком думаешь. Хвала Аллаху, мне жаловаться грех. Я не миллионер, но у меня есть крыша над головой, есть что одеть, холодильник не пустой", — признается Кайрат Абжанов.

По словам мужчины, многое зависит от коллектива. Металлурги как одна большая семья, и здесь, именно на алюминиевом заводе, ее многие обрели.