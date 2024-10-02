Отдельным госслужащим разрешат заниматься бизнесом в Казахстане

Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект, который разрешает отдельным госслужащим заниматься бизнесом, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов отметил, что статья 13 Закона РК "О противодействии коррупции" признана несоответствующей Конституции в части установления ограничения права на свободу предпринимательской деятельности лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.

"То есть лица, приравненные к госслужащим, уже могут заниматься предпринимательской деятельностью. К таким лицам относятся лица, осуществляющие управленческие функции в РГП, коммунальных предприятиях, коммунальных госучреждениях, в том числе школах, больницах. Это первые руководители, их заместители, руководители департаментов госзакупок, руководители филиалов", - сказал Саркулов.

Вместе с тем, также как и раньше, из числа приравненных лиц такой запрет предлагается сохранить за членами территориальных избирательных комиссий, осуществляющими полномочия на постоянной основе; служащими Нацбанка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, уполномоченной организации в сфере гражданской авиации; управленцами в национальных холдингах и национальных компаниях.

Кроме того, сейчас вправе заниматься любой не запрещенной законом предпринимательской деятельностью рядовые работники нацкомпаний и нацхолдингов, так как они не относятся к понятию "лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций".

"Законопроектом предусмотрены условия, при которых приравненные лица смогут заниматься предпринимательской деятельностью. Во-первых, соответствующая деятельность не должна будет препятствовать выполнению ими должностных обязанностей. Во-вторых, соответствующая деятельность не должна влечь использование ими служебного имущества. В-третьих, не допускается конфликт интересов с должностными обязанностями", - уточнил зампред Антикора.

Ранее Конституционным судом была отмечена необходимость совершенствования условий прохождения госслужбы с целью повышения её привлекательности. В этой связи в законопроекте предусмотрены определенные поправки, касающиеся госслужащих и приравненных к ним лиц. К примеру, членам Правительства, наряду с другими политическими госслужащими, разрешено сдавать в аренду принадлежащее им жилье.