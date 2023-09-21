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Отдельную жилищную программу для медиков предложила создать депутат

Сегодня, 12:20
АВТОР
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liter.kz Сегодня, 12:20
Сегодня, 12:20
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Фото: liter.kz

Депутат Сената Бибигуль Жексенбай на пленарном заседании Палаты предложила создать отдельную жилищную программу для медработников в Казахстане, BaigeNews.kz.

Бибигуль Жексенбай отметила, что госпрограммы по обеспечению населения доступным жильем предоставляются военнослужащим и другим получателям социальной помощи, но нет ни одной доступной программы или льготного кредитования для медицинских работников.

"40% медицинских работников, которые работают в государственных организациях здравоохранения столицы, не имеют собственного жилья. Поэтому прошу рассмотреть вопрос о принятии отдельной жилищной программы или льготного кредитования для категории – медицинские работники", - сказала сенатор.

Также депутат обратила внимание правительства на вопрос увеличения отпускных дней для медицинских работников.

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