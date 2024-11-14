Отделить "Қазақ анимация" от "Казахфильма" предложили в Мажилисе

Режиссер Санжар Джалилов предложил создать отдельное ведомство для "Қазақ анимация". Это предложение он озвучил во время обсуждения в Мажилисе, передаёт BaigeNews.kz.

Также Джалилов заявил, что готов привлечь иностранных специалистов для обучения 3D анимации казахстанцев.

"В России есть "Союзмультфильм", откуда вышло много профессионалов, и у них большое количество качественных продуктов. Поэтому тоже хотелось бы, чтобы "Қазақ анимация" была независимой и сама решала вопросы. Также приглашала иностранных специалистов. У меня уже налажены контакты с ними, которые работают в "Disney" и "Pixar". Они не прочь приехать в Казахстан, чтобы обучить наших. После этого мы можем уже сами начать обучать в регионах", - пояснил Джалилов.

По словам рижессера, из-за нехватки специалистов в сфере 3D-анимации приходится нанимать зарубежных фрилансеров.

"3D-анимация используется много где ― от игровой индустрии до архитектуры. Очень важно, чтобы мы обучали нашу молодежь, потому что сейчас тенденция такова, что много россиян и украинцев работают у нас. Но опять же, наши же деньги уходят зарубеж. Мы вынуждены нанимать специалистов зарубежом", - резюмировал Санжар Джалилов.

Напомним, во время обсуждений также было предложено снизить налог на отечественную киноиндустрию.