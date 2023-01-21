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Отделения скорой помощи открылись в поликлиниках Астаны
В столичных поликлиниках в пилотном режиме открыты отделения скорой медицинской помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
В городских поликлиниках №4, №5 и № 10 с начала года в пилотном режиме запущены новые отделения неотложной помощи. Основная цель - снизить нагрузку на медицинских работников в стационарах и увеличить доступность скорой медицинской помощи населению.
"Наше отделение открыто в рабочие дни с 8:00 до 18:00. Здесь принимают терапевт, травматолог и хирург. То есть пациентам, при срочной необходимости, не нужно ждать в очереди в стационаре. В фильтр-кабинете принимают при симптомах инфекционных заболеваний, когда у пациента признаки ОРВИ, такие как насморк, повышенная температура и т.д., а других пациентов — отделение неотложной первой медицинской помощи", — пояснил заведующий отделением №10 городской поликлиники Арман Алибеков.
Отметим, что пациенты, обращающиеся в скорую помощь, делятся по состоянию здоровья на четыре категории. Риски для жизни и здоровья включают первые три категории. Теперь пациенты четвёртой категории, то есть, жители без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной угрозы жизни и здоровью, могут получить первую помощь в поликлиниках.
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