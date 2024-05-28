Отдел полиции оштрафовали в Жамбылской области

Отдел полиции Сарысуского района Жамбылской области не выполнил одно из требований закона о профилактике бытового насилия и был оштрафован по решению суда, передаёт BaigeNews.kz.

Суд установил, что отдел полиции, выписав несколько защитных предписаний, не уведомил вовремя об этом прокурора, как того требует закон.

Напомним, защитное предписание выносится, чтобы обеспечить безопасность потерпевшего. Его вручают для исполнения лицу, которое совершило бытовое насилие либо от кого исходит такая угроза.

"Потерпевшему предоставляется копия защитного предписания под расписку в день его вынесения с разъяснением его прав, а также правовых последствий в случае нарушения защитного предписания лицом, в отношении которого оно вынесено. Копия защитного предписания в течение 24 часов с момента его вручения лицу, в отношении которого оно вынесено, направляется прокурору", — напомнили особенности процедуры в пресс-службе суда.

В суде представитель отдела полиции Сарысуского района не согласился с протоколом об административном правонарушении, отметив, что постановление прокурора возбуждено необоснованно. Он просил прекратить дело в связи с отсутствием состава правонарушения.

В итоге постановлением суда отдел полиции Сарысуского района признан виновным по статьи 666 КоАП, и на него наложен административный штраф на сумму более 738 тыс. тенге.