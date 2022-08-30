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Отдать дань учителю нации - историк о целях поездки Токаева в Костанай
Президент Касым-Жомарт Токаев 5 сентября посетит Костанайскую область, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 150-летию учёного и просветителя Ахмета Байтурсынова.
Корреспондент BaigeNews.kz поговорила с экспертами о том, что они думают по поводу планируемой рабочей поездки главы государства.
По словам председателя совета деловых женщин НПП "Атамекен", депутата городского маслихата Елены Венгерской, это очень символично, когда соединяются две важные даты, приезд президента и 150-летие Ахмета Байтурсынова.
"Это очень почётно и всегда приветствуется, когда приезжает глава государства. Мы всегда радуемся этому. Когда объявили о том, что будет Новый Казахстан и прошёл референдум, жители города были очень рады новому во всех сферах" - считает она.
Елена Венгерская отмечает, что совет деловых женщин "Атамекен" посетил каждый район и каждое село в Костанайской области.
"Мы заезжали в каждый район для того, чтобы женщины объединились и стали создавать свой продукт, тот, который необходим для подъёма экономики. У нас есть сегодня такая возможность поднять сёла, районы. Очень хочется, чтобы поддерживали не только на словах, но и на деле", - говорит она.
Есть несколько причин приезду президента в Костанайскую область, считает кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории Казахстана при Костанайском госуниверситете имени А. Байтурсынова Серикжан Исмаилов.
"Президент в течение года обычно объезжает все регионы Казахстана. И 5 сентября он приедет в Костанайскую область. Здесь есть несколько причин. Конечно, главная причина - это официальное празднование 150-летия со дня рождения Ахмета Байтурсынова. Будет справляться на международном уровне. А Костанайская область является родиной Ахмета Байтурсынова, ну и ряда других известных личностей того времени. И понятно, что отдавая дань учителю нацию, президент сам приедет на эти мероприятия", - сказал он.
По его мнению, второй причиной является начало уборки урожая.
"Наш регион является одним из главных хлебоуборочных хозяйственных областей по Казахстану. Соответственно, я думаю, что помимо участия в этих мероприятиях, он параллельно проведёт встречу с сельхозпроизводителями. Потому что важно услышать от них, что они думают по поводу уборки, какие есть проблемы, чтобы на месте обсудить и дать необходимые распоряжения", - заключил он.
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