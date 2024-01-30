Отдали по 20 млн тенге и остались без квартир дольщики в Алматы

Дольщики одного из алматинских ЖК заявили о мошенничестве. С заявлением в Управление полиции Бостандыкского района обратились 15 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"По словам потерпевших, руководитель ТОО “FLORA CITY STROY” продавала квартиры в несуществующем ЖК: заключала предварительные договоры, однако по предполагаемому месту возведения жилого комплекса строительные работы не производились. За квартиры граждане вносили первоначальный взнос от пяти до 20 миллионов тенге. По уголовному делу на данном этапе расследования 15 человек", – сообщил начальник Управления полиции Бостандыкского района Максат Канапяев.

Следствие продолжается.