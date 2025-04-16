Депутаты поинтересовались у министра высшего образования и науки Саясата Нурбека, есть ли результат от работы эндаумент-фондов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы хорошо изучили практику. Много встреч у нас было с действующими фондами. Есть чёткая отдача от этих фондов. Вы знаете, сейчас успешно работает сеть школ IQanat. Новые сети появляются. Порядка 20 миллионов долларов уже накоплено в этом фонде. Это очень серьёзная сумма", - сказал министр.

В числе других примеров он назвал фонды Қазақстан халқына, Физмат, Центр сердца, Қазақ тілі қоғамы.

"Поэтому отдачу мы видим. Есть большое количество наших граждан, компаний, которые готовы вкладываться в образование, готовы открывать новые школы, поддерживать эти школы. Нужно систематизировать эту платформу", - подчеркнул Саясат Нурбек.

Напомним, на пленарном заседании мажилиса был поднят вопрос налогообложения эндаумент-фондов.